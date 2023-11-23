أميركا تكشف ملابسات ما حدث على جسر يربطها بكندا

قتل شخصان في إنفجار سيارة عند معبر "رينبو بريدج" الحدودي بين الولايات المتحدة وكندا بالقرب من شلالات نياغرا في "حادثة مروعة" أعلنت السلطات الأميركية أن "لا مؤشر على إرتباطها بعمل إرهابي".

بدورها قالت حاكمة ولاية نيويورك كيثي هوتشول في مؤتمر صحافي عقدته في موقع الإنفجار، إنه "لا مؤشر في الوقت الحالي على أن هذا كان عملاً إرهابياً".

من جهته، أعلن البيت الأبيض أنه أبلغ الرئيس جو بايدن بوقوع الانفجار.

وقال شاهد لشبكة "سي بي إس" إنه شاهد سيارة "تسير بسرعة تفوق مئة ميل في الساعة (160 كلم)، قبل أن تطير وتصطدم بحاجز وتنفجر"، لافتاً إلى أنه شاهد لاحقاً "كرة نار" على الجسر.