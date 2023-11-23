بالفيديو - قطر تعلن سريان الهدنة صباح غد الجمعة وتكشف تفاصيلها



قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غداً الجمعة الساعة 7 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي عقد في الدوحة أن "الاتصالات بين حركة حماس وإسرائيل والوسطاء انتهت وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم"، مؤكدا أنه "سيتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة".

وشدد على أنه "سيتم الإفراج عن 50 من الأسرى الإسرائيليين مقسمين على 4 أيام، وأن الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين تضم 13 من النساء والأطفال".

وتابع "نتوقع من الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق وننظر بإيجابية عالية إلى ذلك، كما نأمل أن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم".

وأشار إلى أن الصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني سيكونان جزءاً كاملاً من عملية تسليم الأسرى.