هدنة غزة.. القسام تنشر بنود الإتفاق

قالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس إن "الاتفاق ينص على وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الإسرائيلي لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة".

وأضافت أن الاتفاق ينص على "توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة، على أن يتوقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال".

وشددت على أنه "سيتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي واحد، وهو ما يعني الإفراح عن 50 أسير إسرائيلي من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً، مفابل الإفراج عن 150 أسير فلسطيني".

ووفقا للكتائب "سيتم إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية يوميا لكافة مناطق قطاع غزة، كما سيتم إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة بشكل يومي".