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أبو عبيدة: نحيي شعبنا في الضفة الغربية ونحيي قوى أمتنا خصوصا إخواننا في اليمن ولبنان والعراق وفي كل جبهة تعمل على ضرب العدو
2023-11-23 | 11:44
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أبو عبيدة: نحيي شعبنا في الضفة الغربية ونحيي قوى أمتنا خصوصا إخواننا في اليمن ولبنان والعراق وفي كل جبهة تعمل على ضرب العدو
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