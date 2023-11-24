بالفيديو - شهداء وإصابات باطلاق نار من قوات الاحتلال استهدف فلسطينيين حاولوا العودة إلى منازلهم في غزة وشمالها

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه نازحين حاولوا العودة إلى منازلهم في غزة وشمالها pic.twitter.com/lP84YDSX06
— القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 24, 2023
قوات الاحتلال تطلق النار تجاه نازحين حاولوا العودة إلى منازلهم في غزة وشمالها pic.twitter.com/lP84YDSX06
— القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 24, 2023
قوات الاحتلال تطلق النار تجاه نازحين حاولوا العودة إلى منازلهم في غزة وشمالها pic.twitter.com/lP84YDSX06
بالفيديو - الاحتلال يبدأ بنقل الدفعة من الأسيرات المنوي الإفراج عنهن في صفقة التبادل من معتقل "الدامون" إلى "عوفر"