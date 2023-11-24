بالفيديو - شهداء وإصابات باطلاق نار من قوات الاحتلال استهدف فلسطينيين حاولوا العودة إلى منازلهم في غزة وشمالها

بالفيديو - شهداء وإصابات باطلاق نار من قوات الاحتلال استهدف فلسطينيين حاولوا العودة إلى منازلهم في غزة وشمالها