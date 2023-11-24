وزيرة الخارجية الفرنسية تبدأ زيارة للصين تركز على الشرق الأدنى

التقت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا نظيرها الصيني وانغ يي في بكين اليوم خلال زيارة قصيرة لبكين تهيمن عليها الحرب في غزة.

وقالت الوزيرة خلال إحاطة مع صحافيين فرنسيين من بينهم صحافي وكالة "فرانس برس": "بالنسبة إلينا، يجب إطلاق سراح جميع الرهائن. كلهم وليس 50 رهينة فقط".



ولفت مصدر ديبلوماسي في باريس إلى أن الوضع في الشرق الأوسط على جدول أعمال محادثات كولونا ومحاوريها الصينيين، موضحا أن "الصين لاعب له أهمية أكبر من أي وقت مضى في المنطقة" ويعود ذلك خصوصا إلى "علاقتها المهمة والقوية مع إيران".



وأضاف: "أول شيء نتوقعه من الصين في هذا الصراع هو توحيد جهودها مع جهودنا لضمان تجنب أي تصعيد إقليمي نظرا إلى الرسائل التي يمكن أن توصلها إلى لاعبين إقليميين، خصوصا إيران".



وأوضحت في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها وانغ ي:ي "نحن نعول على تنبه السلطات الصينية حتى لا تساهم أي جهة في الصين، خصوصا القطاع الخاص، بشكل مباشر أو غير مباشر في المجهود الحربي غير القانوني لروسيا".