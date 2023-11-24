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عربي و دولي
هيئة بث الإحتلال: المحتجزون الإسرائيليون المفرج عنهم يلتقون حالياً مع ممثلين للشاباك في معبر رفح
2023-11-24 | 10:26
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هيئة بث الإحتلال: المحتجزون الإسرائيليون المفرج عنهم يلتقون حالياً مع ممثلين للشاباك في معبر رفح
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