بالفيديو - لقطات متداولة لسيارات الصليب الأحمر قيل إنها تقل أسرى "إسرائيليين" خلال نقلهم من خان يونس إلى معبر رفح

الناطق باسم حركة حماس جهاد طه لـ #الجديد : المقاومة لا تزال حاضرة في الميدان وصواريخها بقيت حتى اليوم الاخير قبل الهدنة تصل الى العمق الاحتلال والى تل ابيب وهي ما زالت تمتلك امكانيات عالية