بالفيديو - لقطات متداولة لسيارات الصليب الأحمر قيل إنها تقل أسرى "إسرائيليين" خلال نقلهم من #خان_يونس إلى معبر #رفح pic.twitter.com/HsAuIL49NF
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 24, 2023
بالفيديو - لقطات متداولة لسيارات الصليب الأحمر قيل إنها تقل أسرى "إسرائيليين" خلال نقلهم من #خان_يونس إلى معبر #رفح pic.twitter.com/HsAuIL49NF
الناطق باسم حركة حماس جهاد طه لـ #الجديد : المقاومة لا تزال حاضرة في الميدان وصواريخها بقيت حتى اليوم الاخير قبل الهدنة تصل الى العمق الاحتلال والى تل ابيب وهي ما زالت تمتلك امكانيات عالية