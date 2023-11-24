الأسرى المفرج عنهم من جانب حماس يصلون الى الكيان الإسرائيلي

أعلن جيش الإحتلال، ليل الجمعة، وصول الأسرى المفرج عنهم إلى الكيان الإسرائيلي ، بموجب اتفاق الهدنة مع حركة حماس.

وذكر الجيش أن "الرهائن المفرج عنهم خضعوا لتقييم طبي أولي داخل إسرائيل".

وأضاف: "سيستمر جنود من الجيش الإسرائيلي في مرافقتهم، بينما ينقلون إلى المستشفيات حيث سيتم لم شملهم مع عائلاتهم".

وتضم الدفعة الأولى من المفرج عنهم من جانب حماس،"13 إسرائيليا و10 تايلانديين وفلبيني واحد".

وفي المقابل، أفرجت "إسرائيل" عن 39 معتقلاً فلسطينياً من النساء والأطفال.