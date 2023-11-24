صفقة الأسرى.. الإفراج عن 13 "إسرائيلياً" وتحرير 39 فلسطينياً

وقال بيان مشترك لجيش الإحتلال وجهاز "الشاباك" إن "الرهائن المفرج عنهم من غزة وصلوا إلى إسرائيل وتم التأكد من هوياتهم".وجاء في البيان "سنرافق الرهائن المفرج عنهم إلى المستشفيات حيث سيلتقون بعائلاتهم".وكانت أطقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقلت "13 أسيرا من بين الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس إلى الجانب المصري عبر معبر رفح البري ومن هناك جرى نقلهم إلى إسرائيل".ونقلت "القناة 12 الإسرائيلية" عن مسؤول "إسرائيلي" قوله إن "الحالة الصحية للأطفال والأمهات المفرج عنهم من غزة جيدة".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، مساء الجمعة، إن "الصليب الأحمر الدولي تسلم 24 مدنيا كانوا محتجزين في قطاع غزة".وأوضح أن المفرج عنهم "13 إسرائيليا و10 تايلنديين وفلبيني واحد".ولفت المتحدث القطري إلى أن "الإفراج عن المواطنين التايلنديين وكذا الفلبيني خارج نطاق اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس".في السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية عبر منصة إكس الإفراج عن 39 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون الإحتلال، تطبيقا لالتزامات اليوم الأول من اتفاق التهدئة.وأفاد مراسل قناة "الجزيرة بوصول حافلات الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا بالضفة الغربية".