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عربي و دولي

بايدن: الصفقة الإنسانية مجرد بداية.. ونتطلع لإنهاء دائرة العـ-ـنف

2023-11-24 | 14:46
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بايدن: الصفقة الإنسانية مجرد بداية.. ونتطلع لإنهاء دائرة العـ-ـنف
بايدن: الصفقة الإنسانية مجرد بداية.. ونتطلع لإنهاء دائرة العـ-ـنف

إعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أن "الصفقة الإنسانية مجرد بداية ومرت بسلام حتى الآن".

وأضاف بايدن "عملت مع فريقي على مدار الساعة لإطلاق سراح الراهائن من غزة، وتواصلت مع أمير قطر ورئيس الوزراء الإسرائيلي على مدى الأسابيع الماضية كي نتم هذا الإتفاق".
وتابع: "أنا على اتصال شخصي مع قادة قطر ومصر وإسرائيل لضمان تنفيذ كافة بنود الصفقة، والهدنة فرصة لإيصال الغذاء والدواء والوقود إلى غزة"، مشيراً الى أنه "نعمل على تحقيق حل الدولتين كي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب وهذا ما تخاف منه حماس".
وقال الرئيس الأميركي: "نتطلع لإنهاء دائرة العنف لنصل إلى حل يجعل الفلسطينيين والإسرائيليين يعيشون في سلام وفق حل الدولتين.. وركزت اهتمامي على تسريع عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر".
وشكر "أمير قطر والرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي على شراكتهم لجعل ما قمنا به حتى الآن ممكنا"، موضحاً أنه "لا أثق في قيام حماس بالشيء الصحيح وهي ترضخ للضغوط فقط".
وأضاف: "أحد أسباب هجوم حماس هو عملنا مع السعودية وإسرائيل للتوصل لتطبيع للعلاقات بينهما.. نعمل عن كثب مع السعودية وغيرها للحصول على اعتراف بإسرائيل وفعلنا ذلك على مستوى مجموعة العشرين".
وشدد على أنه "حثثت نتنياهو على التركيز على محاولة تقليص عدد الضحايا بينما يحاول القضاء على حماس وهو هدف مشروع".
بايدن: الصفقة الإنسانية مجرد بداية.. ونتطلع لإنهاء دائرة العـ-ـنف

عربي و دولي

جو بايدن

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