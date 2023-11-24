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عربي و دولي

إطلاق سراح 10 تايلنديين وفلبيني كانوا محتجزين بغزة بعد جهود قطرية

2023-11-24 | 15:04
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إطلاق سراح 10 تايلنديين وفلبيني كانوا محتجزين بغزة بعد جهود قطرية
إطلاق سراح 10 تايلنديين وفلبيني كانوا محتجزين بغزة بعد جهود قطرية


أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري "الإفراج عن 10 تايلنديين وفلبيني كانوا محتجزين في قطاع غزة، بجهود قطرية"، في حين أكد رئيس وزراء تايلند سريتا تافيسين أنه "تلقى تأكيدا بإطلاق سراح التايلنديين".

وقالت مصادر لقناة "الجزيرة" إن "حماس سلمت 24 محتجزا بينهم العمال التايلنديون".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قوله إن "إطلاق سراح العمال التايلنديين اليوم جاء في إطار اتفاق منفصل مع حماس بوساطة قطرية ومصرية".
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر تأكيدها أن "إطلاق الرهائن التايلنديين جاء نتيجة جهود قطر بعد زيارة وزير الخارجية التايلندي للدوحة".
وقال المصدر إن "جميع التايلنديين المفرج عنهم من الرجال ولا يشملهم اتفاق التبادل مع إسرائيل الذي يتضمن نساء وأطفالاً".
وذكرت وسائل إعلام العدو أن "المحتجزين التايلنديين المفرج عنهم عبروا إلى إسرائيل".
إطلاق سراح 10 تايلنديين وفلبيني كانوا محتجزين بغزة بعد جهود قطرية

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