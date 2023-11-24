إطلاق سراح 10 تايلنديين وفلبيني كانوا محتجزين بغزة بعد جهود قطرية



أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري "الإفراج عن 10 تايلنديين وفلبيني كانوا محتجزين في قطاع غزة، بجهود قطرية"، في حين أكد رئيس وزراء تايلند سريتا تافيسين أنه "تلقى تأكيدا بإطلاق سراح التايلنديين".