ماكرون عن إطلاق سراح أسرى من غزة: يمكنكم الإعتماد على تصميمنا

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، بإطلاق سراح أسرى لدى حركة حماس في غزة، مؤكدا لعائلات الرهائن الفرنسيين "تصميمه" على تأمين إطلاق سراحهم.