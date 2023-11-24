ماكرون عن إطلاق سراح أسرى من غزة: يمكنكم الإعتماد على تصميمنا
رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، بإطلاق سراح أسرى لدى حركة حماس في غزة، مؤكدا لعائلات الرهائن الفرنسيين "تصميمه" على تأمين إطلاق سراحهم.
ولم تشمل الدفعة الأولى من الأسرى المفرج عنهم من طرف حماس أي فرنسيين.
وقال ماكرون عبر منصة "إكس": "أرحب بالإفراج عن مجموعة أولى من الرهائن. أفكر خصوصا في الرهائن الفرنسيين وعائلاتهم. يمكنهم الاعتماد على تصميمنا".
وأضاف الرئيس الفرنسي: "نعمل جنبا إلى جنب مع الوسطاء من أجل تأمين تحريرهم جميعا".