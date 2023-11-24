بالفيديو - "كل لحظة بتمرق عليّ كإنها سنة".. الأسيرة المحررة فاطمة شاهين تتحدث عن معاناتها في سجون جيش الإحتلال

بالفيديو - "كل لحظة بتمرق عليّ كإنها سنة".. الأسيرة المحررة فاطمة شاهين تتحدث عن معاناتها في سجون جيش الإحتلال