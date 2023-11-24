بالفيديو - "كل لحظة بتمرق عليّ كإنها سنة".. الأسيرة المحررة فاطمة شاهين تتحدث عن معاناتها في سجون جيش الإحتلال pic.twitter.com/sE1x6f9pb2
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 24, 2023
بالفيديو - "كل لحظة بتمرق عليّ كإنها سنة".. الأسيرة المحررة فاطمة شاهين تتحدث عن معاناتها في سجون جيش الإحتلال pic.twitter.com/sE1x6f9pb2
الناطق باسم حركة حماس جهاد طه لـ #الجديد : المقاومة لا تزال حاضرة في الميدان وصواريخها بقيت حتى اليوم الاخير قبل الهدنة تصل الى العمق الاحتلال والى تل ابيب وهي ما زالت تمتلك امكانيات عالية