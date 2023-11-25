"كنت مع اهلي وفجأة ما لاقيتهم قدامي "... بالفيديو - طفلة فلسطينية تتحدث عن تفاصيل انتشالها من تحت ركام منزلها

الطفلة الفلسطينية مرح موسى البالغة من العمر 13 عاماً تتحدث عن تفاصيل انتشالها من تحت ركام منزل عائلتها بعد قصفه من قبل الاحتلال