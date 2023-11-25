"كنت مع اهلي وفجأة ما لاقيتهم قدامي "... بالفيديو - طفلة فلسطينية تتحدث عن تفاصيل انتشالها من تحت ركام منزلها

الطفلة الفلسطينية مرح موسى البالغة من العمر 13 عاماً تتحدث عن تفاصيل انتشالها من تحت ركام منزل عائلتها بعد قصفه من قبل الاحتلال pic.twitter.com/GkPm0cPjXz
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 25, 2023
الطفلة الفلسطينية مرح موسى البالغة من العمر 13 عاماً تتحدث عن تفاصيل انتشالها من تحت ركام منزل عائلتها بعد قصفه من قبل الاحتلال pic.twitter.com/GkPm0cPjXz
الناطق باسم حركة حماس جهاد طه لـ #الجديد : المقاومة لا تزال حاضرة في الميدان وصواريخها بقيت حتى اليوم الاخير قبل الهدنة تصل الى العمق الاحتلال والى تل ابيب وهي ما زالت تمتلك امكانيات عالية