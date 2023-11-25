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عربي و دولي

في اليوم الثاني للهدنة.. ترقب للإفراج عن مزيد من الأسرى وقوات الاحتلال تقتحم مناطق عدة في الضفة

2023-11-25 | 02:30
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في اليوم الثاني للهدنة.. ترقب للإفراج عن مزيد من الأسرى وقوات الاحتلال تقتحم مناطق عدة في الضفة
في اليوم الثاني للهدنة.. ترقب للإفراج عن مزيد من الأسرى وقوات الاحتلال تقتحم مناطق عدة في الضفة

في اليوم الثاني للهدنة.. ترقب للإفراج عن مزيد من الأسرى الفلسطينيين وقوات الاحتلال تقتحم مناطق عدة في الضفة

دخلت الهدنة المؤقتة الممتدة لأربعة ايام في غزة يومها الثاني ومن المقرر الإفراج اليوم عن 13 اسيرا لدى المقاومة مقابل 39 اسيرا فلسطينيا في الجزء الثاني من الاتفاقية وفق ما اشارت وكالة "معا" الاخبارية الفلسطينية .

وتشمل اتفاقية الهدنة إطلاق سراح خمسين اسرائيلياً مدنياً ومن حملة الجنسيات مقابل 150 اسير فلسطيني من النساء والأطفال.

ومن المقرر أن تعلن قطر اليوم عن عدد الأسرى من الجانبين الذين سيُفرج عنهم خلال النهار.

وقالت سلطات الإحتلال إنها تلقت لائحة المحتجزين الذين سيتمكنون من مغادرة غزة السبت، لكنها لم تحدد عددهم أو الوقت المتوقع للإفراج عنهم.

كما أعلن مكتب رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو  أنه تلقي قائمة بأسماء الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين الذين سيجري إطلاق سراحهم من غزة، السبت.

وقال المكتب في بيان مقتضب على منصة "إكس" : "تسلم الموساد والجيش الإسرائيلي قائمة المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم السبت حسب الموعد المحدد، ويقوم مسؤولو الأمن بفحص القائمة".

الى ذلك تمكنت فرق الإسعاف في اليوم الاول من التهدئة أمس من انتشال عشرات الشهداء من شوارع غزة والشمال بعد استشهادهم منذ ايام وربما أسابيع طويلة دون ان يتمكن احد من الوصول لهم.

كما اكملت فرق الإسعاف نقل الجرحى من المشفى الأندونيسي والشفاء إلى مجمع ناصر والمشفى الأوروبي بخان يونس بعد تراجع الدبابات بعيدا عنهما.

ولفتت وكالة "معا" الى ان مصر ادخلت الى القطاع نحو 200  شاحنة بينها سبع شاحنات تحمل غاز وسولار لقطاع غزة لأول مرة منذ بداية الحرب، كما عاد إلى قطاع غزة 134  فلسطينيا كانوا عالقين في مدينة العريش المصرية منذ بداية الحرب.

في المقابل منعت سلطات الاحتلال النازحين في جنوب القطاع من العودة لمدينة غزة وقد اطلقت النار باتجاههم ما ادى الى وقوع شهداء وجرحى اثناء محاولتهم العبور على شارع صلاح الدين، فيما  وصلت أعداد قليلة من النازحين من شمال القطاع إلى الجنوب في اول ايام التهدئة.

في المقابل فان الهدنة في غزة قابلها اقتحامات واعتقالات متواصلة شنتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين.

كما أُصيب شابان بالرصاص الحي، أحدهما بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطنية وفا عن مصادر أمنية أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان، عقب تسلل وحدة خاصة "مستعربين" البلدة، ومحاصرة أحد المنازل بالقرب من مدرسة بنات قباطية.

وافادت مصادر فلسطينية بان قوات الاحتلال اقتحمت ودهمت مخيم عقبة جبر في أريحا شرقي الضفة الغربية ودفعت بتعزيزات عسكرية نحوه.

وأوضح مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد لـ"وفا"، أن شابين أصيبا بالرصاص الحي، أحدهما بجروح خطيرة في البطن، والآخر في القدم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من قرية عرانة شمال شرق جنين بعد أن داهمت منزله وفتشته في القرية.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مواقع اخبارية  فلسطينية ان قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالاتٍ خلال اقتحامها مخيم عسكر شرقي نابلس بالضفة الغربية طالت عددا من الشبان الفلسطينيين، إلى جانب الاعتداء على أحد الشبان فيما نفذت جرافة للاحتلال أعمالَ تخريبٍ وتجريف داخل المخيم.

في اليوم الثاني للهدنة.. ترقب للإفراج عن مزيد من الأسرى وقوات الاحتلال تقتحم مناطق عدة في الضفة

عربي و دولي

غزة

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