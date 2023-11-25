في هجوم هو الأكبر منذ بداية الحرب الروسية - الاوكرانية.. مسيّرات روسية تهاجم كييف

اعلنت السلطات الأوكرانية أن هجوما واسعا بمسيرات متفجرة روسية بدأ فجر اليوم السبت في كييف وأدى إلى سقوط جريحين.
وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تلغرام "حتى الآن سقط جريحان في منطقة سولوميانسكي. وقد تلقيا الرعاية الطبية في المكان".
وأوضح أن مبنى سكنيا في هذه المنطقة تضرر من سقوط حطام فيما تعمل فرق الانقاذ على إخراج امرأتين من بين الأنقاض.
وقد اندلعت حرائق عدة في المنطقة نفسها أحدها في روضة أطفال على ما أضاف رئيس بلدية العاصمة، فيما ووقع حطام مسيّرات اسقطتها الدفاعات الجوية الأوكرانية في منطقة بيشيرسكي أيضا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السلطات الاوكرانية ان المسيّرات المتفجرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع ، ولم تعط تقديرات بعدد الصواريخ التي استهدفت العاصمة الأوكرانية.