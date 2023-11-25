في هجوم هو الأكبر منذ بداية الحرب الروسية - الاوكرانية.. مسيّرات روسية تهاجم كييف

اعلنت السلطات الأوكرانية أن هجوما واسعا بمسيرات متفجرة روسية بدأ فجر اليوم السبت في كييف وأدى إلى سقوط جريحين.

وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تلغرام "حتى الآن سقط جريحان في منطقة سولوميانسكي. وقد تلقيا الرعاية الطبية في المكان".

وأوضح أن مبنى سكنيا في هذه المنطقة تضرر من سقوط حطام فيما تعمل فرق الانقاذ على إخراج امرأتين من بين الأنقاض.

وقد اندلعت حرائق عدة في المنطقة نفسها أحدها في روضة أطفال على ما أضاف رئيس بلدية العاصمة، فيما ووقع حطام مسيّرات اسقطتها الدفاعات الجوية الأوكرانية في منطقة بيشيرسكي أيضا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السلطات الاوكرانية ان المسيّرات المتفجرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع ، ولم تعط تقديرات بعدد الصواريخ التي استهدفت العاصمة الأوكرانية.

Commander of the Ukrainian Air Force Oleschuk: Tonight Russia launched the most massive drone strike since the beginning of the conflict. A record number of drones were produced - 75 units. The main direction of attack was Kyiv. pic.twitter.com/NIeytCwfmq — Marinochka🇷🇺🇷🇺🇷🇺 (@joiedevivre789) November 25, 2023

Russia unleashed a record number of Shahed drones, primarily targeting Kyiv, with 71 out of 75 downed. Without air defense systems, the toll could’ve been catastrophic. This signals Russia's testing of defenses, emphasizing urgent need to fortify air defense in other Ukrainian… pic.twitter.com/chTaxpD1c6 — Maria Avdeeva (@maria_avdv) November 25, 2023

Another terrible Russian attack on Kyiv by Iranian "Shahed" drones was this night. There are injured people. The kindergarten was destroyed.



Trade with Russia, have a business in Russia = support this pic.twitter.com/s9h23vhX1j — Денис Казанський (@den_kazansky) November 25, 2023