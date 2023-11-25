هيئة البث في كيان الاحتلال : حماس ستفرج اليوم عن 14 إسرائيليا ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل

الناطق باسم حركة حماس جهاد طه لـ #الجديد : قضية الاسرى على سلم اولوياتنا الوطنية ولا مانع لدينا بأن يكون هناك صفقة على قاعدة تبييض السجون الاسرائيلية من أسرانا ونحن لا زلنا في صلب المعركة ندافع عن شعبنا الفلسطينية