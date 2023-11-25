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وسائل اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي
2023-11-25 | 05:51
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وسائل اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي
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عربي و دولي
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العدو
صفارات
الإنذار
الجليل
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