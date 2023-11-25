سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تتعرض لهجوم في المحيط الهندي

كشفت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤول أميركي ان سفينة حاويات مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تعرضت لهجوم بمسيرة في المحيط الهندي أمس.وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية، اليوم، إن سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة يعتقد أنها إيرانية في المحيط الهندي، وذلك بعد أيام من احتجاز جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) سفينة شحن يملكها رجل أعمال إسرائيلي آخر في البحر الأحمر.وصرح المسؤول الاميركي بأن السفينة كانت ترفع علم مالطا، ويشتبه في أنها استهدفت بطائرة مسيرة مفخخة من طراز "شاهد-136" في أثناء وجودها في المياه الدولية. وانفجرت الطائرة المسيرة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة من دون إصابة أي من أفراد طاقمها.وأضاف: "نواصل مراقبة الوضع عن كثب"، رافضا توضيح سبب اعتقاد الجيش الأميركي بأن إيران كانت وراء الهجوم.