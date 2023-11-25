على وقع الهدنة... تظاهرات عالمية مستمرة دعماً لأهالي قطاع غزة

ففي العاصمة البريطانية لندن، شارك الآلاف في تظاهرة للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، كما نددوا بالمذابح التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وفي العاصمة الألمانية برلين، انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة تطالب بوقف عدوان الاحتلال على شعب قطاع غزة، وبمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

أما في فرنسا، شهدت العاصمة باريس تظاهرة حاشدة منددة بجرائم الاحتلال بحق أهل قطاع غزة، ومطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.

كما في العاصمة الفلبينية مانيلا، شارك المئات في تظاهرة داعمة لفلسطين، ومنددة بعدوان الاحتلال على شعبنا، مطالبين بوقف إطلاق نار دائم، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطنيين.

وحتى في العاصمة الكرواتية زغرب، انطلقت مسيرة حمل المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية، وطالبوا بوقف عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة، ومحاسبته على جرائمه التي ارتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.