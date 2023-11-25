بالفيديو - المئات على الأرض في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين

تظاهر المئات من أهالي المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة وسط مدينة تل أبيب، السبت، لمطالبة الحكومة بالإفراج عنهم.