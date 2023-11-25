بالفيديو - المئات على الأرض في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين

المئات من أهالي الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة يتظاهرون في #تل_أبيب هذه الليلة للمطالبة بالإفراج عنهم ورُفع لافتة كبرى كُتب عليها ""لا نصر حتى يتم تحرير جميع الرهائن". pic.twitter.com/vmRRrLKYNv
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 25, 2023
المئات من أهالي الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة يتظاهرون في #تل_أبيب هذه الليلة للمطالبة بالإفراج عنهم ورُفع لافتة كبرى كُتب عليها ""لا نصر حتى يتم تحرير جميع الرهائن". pic.twitter.com/vmRRrLKYNv
قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الخارجية القطرية لولوة الخاطر، في حدبث لقناة الجزيرة، إن "وتيرة المساعدات لغزة لا تفي بالاحتياجات".