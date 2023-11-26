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عربي و دولي

الجيش الصيني: طرد مدمّرة أميركية دخلت بشكل غير قانوني الى مياهنا الإقليمية

2023-11-26 | 01:33
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الجيش الصيني: طرد مدمّرة أميركية دخلت بشكل غير قانوني الى مياهنا الإقليمية
الجيش الصيني: طرد مدمّرة أميركية دخلت بشكل غير قانوني الى مياهنا الإقليمية

أعلن الجيش الصيني عن "طرد مدمرة أميركية من طراز "يو إس إس هوبر" دخلت بشكل غير قانوني المياه الإقليمية الصينية، قبالة جزر "شيشا" في بحر الصين الجنوبي".

وأفادت شبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية، نقلاً عن القيادة القتالية الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني: "الجيش الصيني أخرج، اليوم السبت، المدمرة الأميركية ذات الصواريخ الموجهة "يو إس إس هوبر" بعد أن دخلت بشكل غير قانوني المياه الإقليمية الصينية، قبالة جزر شيشا في بحر الصين الجنوبي".
ونقلت القناة عن، تيان جونلي، الضابط الكبير في القيادة القتالية الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني، قوله إن "الجيش الصيني نشر قواته البحرية والجوية لتعقب ومراقبة وتحذير السفينة".
وأشار العقيد الصيني، إلى أن اختراق المياه الإقليمية الصينية يعد بمثابة "دليل قاطع" على رغبة واشنطن في "الهيمنة البحرية" و"عسكرة بحر الصين الجنوبي".
 
الجيش الصيني: طرد مدمّرة أميركية دخلت بشكل غير قانوني الى مياهنا الإقليمية

عربي و دولي

الجيش الصيني

الصين

أميركا

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