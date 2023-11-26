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عربي و دولي

روسيا تسقط 20 مسيرة أوكرانية فوق موسكو

2023-11-26 | 02:45
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روسيا تسقط 20 مسيرة أوكرانية فوق موسكو
روسيا تسقط 20 مسيرة أوكرانية فوق موسكو

قالت روسيا الأحد إنها أحبطت هجوما أوكرانيا كبيرا بطائرات مسيرة، مضيفة أنها أسقطت ما لا يقل عن 20 طائرة مسيرة فوق مناطق متفرقة منها موسكو.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق منها موسكو وتولا وكالوجا وبريانسك.
وقال أليكسي ديومين، حاكم منطقة تولا، إن شخصا أصيب عندما اصطدمت طائرة مسيرة تم اعتراضها ببناية سكنية.
وذكر سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو: "كانت هناك محاولة لشن هجوم كبير بطائرات مسيرة أثناء الليل".
وقال مسؤولون روس إن عدة طائرات مسيرة أوكرانية أسقطت في عدة مناطق في منطقة موسكو.
وقالت صحيفة كوميرسانت إن رحلات الطيران أرجئت أو ألغيت في مطارات رئيسية في موسكو بسبب هجوم الطائرات المسيرة.
من جهتها، قالت القوات الجوية الأوكرانية الأحد إنها دمرت 8 طائرات مسيرة هجومية من أصل تسع أطلقتها روسيا خلال الليل.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو عن المكان الذي أصابته الطائرة التي لم يتم إسقاطها.
 
روسيا تسقط 20 مسيرة أوكرانية فوق موسكو

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