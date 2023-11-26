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عربي و دولي

احتجاز سفينة مرتبطة بإسرائيل في خليج عدن

2023-11-26 | 11:32
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احتجاز سفينة مرتبطة بإسرائيل في خليج عدن
احتجاز سفينة مرتبطة بإسرائيل في خليج عدن

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، الأحد، نقلا عن مسؤول دفاعي أميركي، بأن سفينة مرتبطة بإسرائيل تعرضت للاختطاف في خليج عدن، في ثاني حادث من نوعه خلال أيام في المنطقة.

وبدورها، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصادر متطابقة بأن مهاجمين سيطروا على سفينة تبين أنها ناقلة مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل عدن، جنوبي اليمن.

كما أضافت أن المسلحين سيطروا على سفينة اسمها "سنترال باراك"، تديرها شركة "Zodiac Maritime" الدولية لإدارة السفن، وذلك وفقا ثلاثة مصادر من بينها الشركة المالكة نفسها.

لكن الشركة وصفت ما حدث للسفينة بأنها "حادثة قرصنة مشتبه فيها".

وقالت الشركة في بيان لها إن أولويتها الآن هي سلامة 22 شخصا هم أفراد الطاقم الذين كانوا على متن السفينة.

وأضافت أن الطاقم يضم خليطا من الجنسيات مثل البلغارية والهندية والجورجية والفلبينية، ويقودها قبطان تركي.

وبحسب الشركة، فإن حمولة الناقلة بالكامل هي حمض الفسفوريك.

في حين لم تعلن أي مجموعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

احتجاز سفينة مرتبطة بإسرائيل في خليج عدن

عربي و دولي

إسرائيل

سفينة إسرائيلية

خليج عدن

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