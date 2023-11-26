وزير الخارجية القطري: تركيزنا الآن هو على كيفية إنهاء الحرب في القطاع

وأوضح الوزير القطري في مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأميركية، أن "غزة والضفة يجب أن تكونا دولة واحدة تحت قيادة يختارها الشعب الفلسطيني، وأن تركيزهم ينصب الآن على كيفية إنهاء الحرب وضمان عدم تكرارها".

كما أكد أن "الطريقة الوحيدة لعدم تكرار الحرب هي التوصل لحل سياسي وتزويد الفلسطينيين بأفق لإقامة دولة، وأن قرار من يحكم الفلسطينيين هو خيار الفلسطينيين وحدهم".

وتابع أن "دعم قطر للشعب الفلسطيني مستمر منذ عقود، وأن العلاقة بين قطر والولايات المتحدة مبنية على الثقة والمصالح المشتركة، مضيفا أن إنشاء مكتب لحركة "حماس" بالدوحة تم بالتنسيق مع واشنطن بغرض إجراء الاتصالات". وأضاف أن "جرى كذلك الإفراج عن 10 مواطنين تايلنديين ومواطن فلبيني خارج إطار اتفاق الهدنة".