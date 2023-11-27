مسؤول عسكري أميركي: مسلحون احتجزوا ناقلة نفط إسرائيلية في خليج عدن

أعلن مسؤول عسكري أميركي أن مسلحين مجهولي الهوية اعترضوا ناقلة نفط مرتبطة بشركة إسرائيلية في خليج عدن أمس وسيطروا عليها، مشيرا في وقت لاحق إلى أن أفراد الطاقم بأمان.

وقال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية ان "هناك مؤشرات إلى أن عددا غير معروف من المسلحين المجهولين سيطروا على الناقلة +إم في سنترال بارك+ في خليج عدن في 26 تشرين الثاني/نوفمبر".

وبعد ساعات، قال مسؤول أميركي آخر في البنتاغون لـ "فرانس برس" إن القوات الأميركية وقوات التحالف استجابت لحالة الطوارئ على متن الناقلة وبات "طاقم +إم في سنترال بارك+ في أمان حاليا".

ولم يتضح فورا ما إذا كان الطاقم لا يزال على متن السفينة أو في موقعها.

وكانت شركة "إمبري" للأمن البحري أفادت في وقت سابق امس بأنه تم اعتراض الناقلة المملوكة من شركة مقرها المملكة المتحدة ومرتبطة بـ "إسرائيل"، مشيرة إلى أن "القوات البحرية الأميركية تتابع الوضع".

وأشارت إلى أن الحوثيين هددوا سابقا بمهاجمة السفينة في حال لم تحول مسارها باتجاه ميناء الحديدة. وأضافت الشركة أنه تم اعتراض اتصالات من سفينة حربية تابعة للتحالف الأميركي تحذر "سنترال بارك" من تجاهل الرسائل.

وبحسب الشركة فإن صعود أشخاص على متن الناقلة تم قبالة الشاطئ من مدينة عدن الساحلية اليمنية، حيث أبلغت سفينة أخرى في المنطقة عن "اقتراب ثمانية أشخاص على زورقين يرتديان الزي العسكري".

ونقلت أمبري عن "شركة زودياك للملاحة" مالكة السفينة أن عدد أفراد الطاقم يبلغ 22 بينهم أشخاص يحملون الجنسيات الروسية والبلغارية والفيتنامية والجورجية والفيليبينية إضافة إلى قبطان تركي.

وكانت سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تعرضت لهجوم في المحيط الهندي الجمعة بطائرة مسيّرة يشتبه بأنها إيرانية الصنع، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي اول من امس.

وتأتي هذه التقارير بعد نحو أسبوع على إعلان الحوثيين في اليمن، احتجازهم سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر.