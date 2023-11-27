"بسبب إنسحاب قواتهما من المواجهة شمالي غزة".. تقرير يكشف إقالة ضابطين في جيش الإحتلال



أشار تقرير إعلامي نشرته صحيفة "يدعوت أحرنوت" إلى أن "الجيش أقال قائد سرية ونائبه من منصبهما بعد انسحاب نصف أفراد سريتهما أثناء مواجهتهم حماس شمالي قطاع غزة".

وبحسب التقرير، فإن "أزمة ثقة حصلت في السرية، حيث لم يحصلوا على دعم ناري خلال مواجهتهم للنار من حركة حماس خلال عمليتهم في قطاع غزة".

وقرّر جيش الإحتلال إقالة "قائد السرية ونائبه بعد عملية الجيش شمالي القطاع"، وصرح عناصر في السرية بأنه "قد تم إرسالهم للقيام بالمهمة بطريقة سيئة ودون راحة".

