"إسرائيل" تشترط موافقتها لحصول غزة على الإنترنت الفضائي
قال وزير الإتصالات لدى الإحتلال شلومو كرعي إنه "تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الملياردير الأميركي إيلون ماسك على عدم تشغيل الإنترنت الفضائي في غزة إلا بموافقة تل أبيب".
وكان ماسك، وهو مالك شركة "ستارلينك" للاتصالات المختصة في توفير خدمات الإنترنت والاتصال عبر الأقمار الصناعية والتابعة لمجموعة "سبيس إكس"، أعلن قبل أسابيع أن الشركة "ستوفر خدمة الاتصال لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة".
ويجري إيلون ماسك، وهو مالك منصة إكس أيضا، محادثات مع رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في "تل أبيب" اليوم الاثنين.