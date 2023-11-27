"إسرائيل" تشترط موافقتها لحصول غزة على الإنترنت الفضائي

قال وزير الإتصالات لدى الإحتلال شلومو كرعي إنه "تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الملياردير الأميركي إيلون ماسك على عدم تشغيل الإنترنت الفضائي في غزة إلا بموافقة تل أبيب".