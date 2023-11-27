الأردن: لن نقبل ترحيل الفلسطينيين من غزة
قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، في كلمة أمام المنتدى الإقليمي السنوي للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، إنه "على إسرائيل أن تفهم أننا لن نقبل ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة".
وأضاف الصفدي: "إسرائيل لم تعمل لتحقيق السلام ولم تنفذ الاتفاقيات الموقعة وقوضت حل الدولتين"، مشيراً الى أن "النزاع لم يبدأ في 7 تشرين الأول الماضي، بل هو نتيجة معاناة الفلسطينيين على يد إسرائيل لعقود".
وأضاف انه "علينا العمل على وقف الحرب على غزة بشكل نهائي"، مشدّداً على أنه "يجب ألا تكون إسرائيل دولة فوق القانون، وعليها وقف العدوان على غزة".