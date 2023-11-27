الأردن: لن نقبل ترحيل الفلسطينيين من غزة

قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، في كلمة أمام المنتدى الإقليمي السنوي للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، إنه "على إسرائيل أن تفهم أننا لن نقبل ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة".