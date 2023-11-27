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طبيب سابق في البيت الأبيض يكشف عن تدهور "مقلق" بصحة بايدن: هذا الرجل يعرّضنا لخطر كبير

2023-11-27 | 05:00
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طبيب سابق في البيت الأبيض يكشف عن تدهور &quot;مقلق&quot; بصحة بايدن: هذا الرجل يعرّضنا لخطر كبير
طبيب سابق في البيت الأبيض يكشف عن تدهور "مقلق" بصحة بايدن: هذا الرجل يعرّضنا لخطر كبير

قال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس روني جاكسون وهو طبيب سابق في البيت الأبيض إن "عمر الرئيس جو بايدن وتراجع الإدراك لديه سببان وجيهان يثيران القلق".

وأضاف في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية: "التراجع لدى بايدن يحدث بسرعة، كما قلت، لقد قمت بالاهتمام بثلاثة رؤساء، لذا فأنا أعرف بشكل مباشر ما يلزم ليكون القائد الأعلى ورئيس الدولة، إنها مهمة مرهقة، عقليا وجسديا، هذا الرجل لا يستطيع ذلك".
وعمل جاكسون كطبيب في عهد إدارات جورج بوش وباراك أوباما ودونالد ترامب، وسبق له أن دق ناقوس الخطر بشأن حدة إدراك بايدن، حتى أنه طالب بإجراء اختبار إدراكي له أو الانسحاب من سباق 2024 الانتخابي.
وأكمل: "إنه أمر لا يصدق مدى تدهوره خلال فترة وجوده في منصبه، لا يمكننا أن نتحمل أن يبقى هذا الرجل في منصبه للفترة المتبقية من هذه الولاية ثم لمدة أربع سنوات أخرى بعد ذلك، إنه يعرضنا بالفعل لخطر كبير في الوقت الحالي".
 
طبيب سابق في البيت الأبيض يكشف عن تدهور "مقلق" بصحة بايدن: هذا الرجل يعرّضنا لخطر كبير

عربي و دولي

البيت الأبيض

جو بايدن

روني جاكسون

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