حكومة الإحتلال الإسرائيلي: حماس تعرف أننا منفتحون على تمديد الهدنة

قال المتحدث باسم حكومة الإحتلال الإسرائيلي إن "1200 إسرائيلي على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 9 آلاف".

وأشار الى أن "حماس تعرف أننا منفتحون على تمديد الهدنة ونريد إطلاق سراح 50 إسرائيليا آخرين"، موضحاً أنه "أبلغنا عائلات 392 من العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر".

وأضاف: "هناك 184 مختطفا لدى حماس بينهم 80 إسرائيليا من مزدوجي الجنسية"، مشدداً على انه "إذا أرادت حماس تمديد الهدنة فعليها إطلاق 10 محتجزين لقاء كل يوم هدنة إضافي".