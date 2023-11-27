دعوات لحل الدولتين بمنتدى برشلونة.. بوريل: حماس فكرة لا يمكن قتلها

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "إسرائيل تجاوزت حد الدفاع عن النفس، وعليها ألا تفكر في إعادة احتلال غزة"، مؤكدا على ضرورة "تمديد الهدنة الإنسانية في القطاع وتحويلها إلى هدنة دائمة للسماح بالعمل على حل سياسي".وأضاف بوريل، في كلمته بالمنتدى الإقليمي السنوي للاتحاد من أجل المتوسط في نسخته الثامنة، أن "حركة حماس ليست مجرد مجموعة أفراد وإنما فكرة وأيديولوجيا لا يمكن قتلها". وأشار إلى أن "العالم سيواجه ما وصفها بموجات تطرف وعنف غير مسبوق إذا لم يتم وقف الحرب في غزة".وأكد المسؤول الأوروبي أنّه "لن يكون هناك سلام أو أمن لإسرائيل من دون دولة فلسطينية".من جانبه، قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي إن "على الجميع العمل على وقف الحرب على غزة بشكل نهائي، كما أن على إسرائيل أن تفهم أننا لن نقبل ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة".وأشار الصفدي في كلمته بالمنتدى إلى أن "تل أبيب لم تعمل لتحقيق السلام ولم تنفذ الاتفاقيات الموقعة وقوضت حل الدولتين، وأن النزاع لم يبدأ في 7 تشرين الأول الماضي، بل هو نتيجة معاناة الفلسطينيين على يد إسرائيل لعقود".بدوره قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنه "لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".وأضاف الوزير في كلمته بالمنتدى أن "إسرائيل تتحمل مسؤولية كل العنف الذي نراه".من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إنه "لا يوجد حل آخر سوى إنهاء الحرب وتمديد وقف إطلاق النار ليصبح دائما".من جهته، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن "على المجتمع الدولي العمل لتحقيق قيام دولة فلسطينية، مما يضمن السلام في المنطقة".وفي كلمته أمام المنتدى، أكد ألباريس أن "أي رد إسرائيلي يجب أن يكون وفق القانون الدولي وليس بقتل آلاف المدنيين الأبرياء بلا تمييز".