ماسك لن يزود القطاع بالإنترنت إلا بموافقة إسرائيل!

وسيلتقي الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة التواصل الاجتماعي إكس، اليوم الاثنين مع رئيس العدو الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في تل ابيب، كما سيجتمع مع أقارب أسرى محتجزين في غزة، خلال زيارة يقوم بها حالياً لفلسطين المحتلة

وأعلن مكتب هرتسوغ عن الاجتماع، أمس الأحد، قائلاً "خلال اجتماعهما، سيؤكد الرئيس ضرورة العمل على مكافحة تزايد معاداة السامية على الإنترنت".

يشار إلى أن ماسك، أعلن الشهر الماضي، أن شركة "ستارلينك" التابعة لـ"سبيس إكس" ستدعم خطوط الاتصالات في غزة مع "منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا".