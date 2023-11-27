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الناطق باسم الخارجية القطرية: دولة قطر تأمل أن تفضي الهدنة الإنسانية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة
2023-11-27 | 10:38
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الناطق باسم الخارجية القطرية: دولة قطر تأمل أن تفضي الهدنة الإنسانية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة
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الناطق باسم الخارجية القطرية: دولة قطر تأمل أن تفضي الهدنة الإنسانية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة
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القطرية:
الهدنة
الإنسانية
لإطلاق
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