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المركزي الروسي يستأنف تداول العملات الأجنبية في 2024

2023-11-27 | 14:08
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المركزي الروسي يستأنف تداول العملات الأجنبية في 2024
المركزي الروسي يستأنف تداول العملات الأجنبية في 2024

أعلن المصرف المركزي الروسي، الاثنين، أنه سيستأنف بيع وشراء العملات الأجنبية عبر صندوق ثروته السيادي العام المقبل، في وقت يواصل الروبل التعافي من تراجع كبير سُجّل خلال الصيف.

تعاني العملة الروسية تقلبات شديدة منذ فبراير 2022 عندما أطلقت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا وفرض الغرب عقوبات غير مسبوقة على موسكو، بحسب وكالة "سكاي نيوز عربية". 

ارتفع الروبل بنسبة 14 في المئة منذ مطلع أكتوبر بعدما أعادت موسكو فرض ضوابط على العملة ورفعت معدلات الفائدة وأوقفت التدخلات في سوق الصرف الأجنبي.

وأعلن المصرف المركزي الروسي الاثنين أنه سيستأنف العمليات بموجب "قاعدة الموازنة" اعتبارا من يناير 2024.

وعلّقت هذه التعاملات المالية في أغسطس فيما تراجع الروبل إلى ما دون 100 مقابل الدولار.

وبموجب الآلية، يشتري المصرف المركزي ويبيع عملات أجنبية (اليوان الصيني منذ فرض العقوبات الغربية) لإعادة الاستقرار للروبل الذي يتأثر بشكل كبير بأسعار النفط العالمية وإيرادات موسكو من صادراتها المهمة للطاقة.

وعندما تصبح العائدات أقل من عتبة محددة، تبيع روسيا اليوان من صندوق الثروة الوطني وتشتري الروبل لتغطية النقص في الإنفاق الحكومي اليومي.

وإذا ارتفعت العائدات أكثر من المتوقع، تشتري اليوان للادخار في الصندوق.

المركزي الروسي يستأنف تداول العملات الأجنبية في 2024

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