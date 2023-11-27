النواب الأوكرانيون سيسافرون إلى الولايات المتحدة لإقناع أعضاء الكونغرس بدعم كييف

صرح النائب أليكسي غونشارينكو، أن نواب البرلمان الأوكراني سيحاولون إقناع أعضاء الكونغرس الأمريكي بمواصلة مساعدة كييف.

وقال غونشارينكو على صفحته في "تلغرام": "جميع النواب من خدم الشعب الذين يعرفون اللغة الإنجليزية سوف يذهبون إلى الولايات المتحدة، يجب أن يغادروا هذا الأسبوع".

كما أضاف: "سيذهب بعضهم إلى واشنطن، والبعض الآخر سيتجول البعض في الولايات المتحدة للتواصل مع أعضاء الكونغرس المحليين وإقناعهم بضرورة دعم أوكرانيا".

وتم تأكيد معلومات النائب لصحيفة "سترانا" الأوكرانية من قبل العديد من البرلمانيين الأوكرانيين. لكن لم يحدد أسماء النواب.