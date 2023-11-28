زعيم كوريا الشمالية اطلع على أول صور التقطها قمر الاستطلاع بينها 7 مواقع وأهداف أميركية

نقلت "روسيا اليوم" عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن القمر الصناعي الاستطلاعي الذي أطلقته بيونغ يانغ الأسبوع الماضي التقط صورا للبيت الأبيض والبنتاغون وقواعد عسكرية في الولايات المتحدة.

وأشارت الوكالة إلى أن زعيم البلاد كيم جونغ أون قد اطلع على الصور، بما فيها صور لقاعدة "أندرسن" الجوية الأميركية في جزيرة غوام في المحيط الهادئ التابعة للولايات المتحدة، وقاعدتي "نورفولك" و"نيوبورت"، حيث تم رصد ما مجموعه 4 حاملات طائرات أميركية وأخرى بريطانية، حسب الوكالة.



وذكرت كوريا الشمالية أن القمر بدأ بالتقاط صور لمواقع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بينما يقول مسؤولون في سيؤول إنه ليس بوسعهم حتى الآن التأكد من فاعلية القمر وقدراته.



ودانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إطلاق كوريا الشمالية للقمر الصناعي، مشيرتين إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي تمنع بيونغ يانغ من استخدام التقنيات الباليستية.