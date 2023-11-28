ارتفاع حصيلة شهداء الضفة الغربية إلى 240 منذ الـ7 من تشرين الأول

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 240 شهيدا منذ الـ7 من تشرين الاول الماضي، كما نقلت "روسيا اليوم".

