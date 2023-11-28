ارتفاع حصيلة شهداء الضفة الغربية إلى 240 منذ الـ7 من تشرين الأول
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 240 شهيدا منذ الـ7 من تشرين الاول الماضي، كما نقلت "روسيا اليوم".
وأفادت وزارة الصحة عن "استشهاد الفتى مالك ماجد عبد الفتاح دغرة البالغ من العمر 17 عاما بعد إصابته بأربع رصاصات أطلقها عليه جيش الإحتلال في كفر عين شمال - غرب رام الله.
فيما أكدت مراسلة "روسيا اليوم" استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال مساء أمس وفجر اليوم.