غزة: القطاع يحتاج إلى ألف شاحنة مساعدات يومياً للتعافي

قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة لقناة "الجزيرة" إن "قطاع غزة يحتاج إلى ألف شاحنة مساعدات يومياً للتعافي".

وأضاف الثوابتة أنه "منذ 50 يوما لم يدخل مدينة غزة وشمالي القطاع قطرة وقود واحدة، ونحن أمام كارثة فعلية ارتكبها الاحتلال في القطاع لا سيما في شماله".

وشدد على أن "الاحتلال يريد تهجير المواطنين من مدينة غزة وشمالي القطاع"، موضحاً أن "الهدنة كشفت حجم الدمار الهائل لا سيما في مدينة غزة وشمال القطاع".

وناشد مدير مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة "العالم إدخال الوقود إلى القطاع.. عدم دخول الوقود إلى مدينة غزة وشمال القطاع ينذر بوقوع كارثة كبيرة"، مؤكداً "القطاع الصحي منهار تماما".

وتابع: "نحتاج إلى معدات وآليات للدفاع المدني وإلى أجهزة طبية.. مجمع الشفاء الطبي يحتاج يوميا إلى 12 ألف لتر من الوقود.. ونحن بحاجة إلى مئات شاحنات الوقود على مدى أسابيع".

ورأى أن "عجلة الحياة متوقفة في قطاع غزة ونحن أمام كارثة قد تقع في أي لحظة".