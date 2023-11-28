جيش الإحتلال: إصابة ألف ضابط وجندي منذ بداية حرب غزة

قالت صحيفة "هآرتس" إن "الجيش الإسرائيلي يقر بإصابة ألف ضابط وجندي منذ بداية الحرب على غزة بينهم، 202 جروحهم خطيرة".

ونقل مراسل قناة "الجزيرة" أن "صحيفة هآرتس ضغطت على الجيش الإسرائيلي للاعتراف بأعداد الإصابات بعد أن تسربت أنباء عنهم من المستشفيات".

وأضاف المراسل أن "الصحيفة قالت إنه بخلاف الحروب السابقة، فرضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية قيودا صارمة لمنع تسرب المعلومات عن الجنود الجرحى".

كما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس الاثنين إن "الجيش الإسرائيلي يعمل في مساحة 20 بالمئة فقط من مساحة قطاع غزة خلال عمليته البرية".