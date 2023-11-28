الخارجية القطرية: نعمل على الوصول لوقف دائم لإطلاق النار

قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية القطري ماجد الأنصاري "تم الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية مقابل 69 محتجزا في غزة".

وأضاف الأنصاري أنه "أرسلنا 27 طائرة تحمل 910 أطنان من المساعدات في إطار الجسر الجوي إلى غزة"، مشدداً على انه "نعمل على تعزيز دور الوساطة القطرية في الوصول إلى هدنة ثم وقف دائم لإطلاق النار".

وأضاف: "أولويات الوساطة هي النساء والأطفال ثم الرجال من المدنيين ثم العسكريين"، موضحاً أنه "لا يمكن الحديث عن تفاصيل الوساطة خاصة في ما يتعلق بالتحديات من قبل الطرفين".

وأكد أن "هدفنا الوصول إلى اتفاق لهدنة إنسانية أطول في غزة"، مشيراً الى أن "هناك ارتفاع في نسبة المساعدات التي دخلت غزة ولكن لا يرتقي إلى المأمول".

وتابع المتحدث بإسم وزارة الخارجية القطري: "ندعم الضغط من أجل إدخال المساعدات إلى شمال غزة.. ولدينا تأكيد بإمكانية الإفراج عن 20 محتجزا في غزة خلال يومين".

ورأى أن "التأخر الذي حدث أمس يرجع إلى الأمور اللوجيستية.. ونريد ضمان استمرار المساعدات إلى غزة عبر خط مفتوح لا يتوقف".

وإعتبر الأنصاري أن "الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار بشأن مستقبله".