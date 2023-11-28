الصين تؤكد سلامة السفر إليها على خلفية أنباء عن إنتشار الإلتهاب الرئوي

وذكر المتحدث باسم الوزارة، وانغ وينبين، في إحاطة إعلامية: "أستطيع أن أقول لكم، إن السفر وممارسة الأعمال التجارية في الصين أمر آمن، ولا داعي للقلق".وأشار الدبلوماسي إلى أن "اللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين الشعبية استجابت في الوقت المناسب لطلب منظمة الصحة العالمية، كما عقدت في وقت سابق، مؤتمرا صحفيا حول الوضع الحالي".