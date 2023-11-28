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2023-11-28 | 06:12
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كتائب القسام - طوباس: تمكنّا برفقة الفصائل الأخرى من الإلتحام المباشر مع قوات الإحتلال المتوغلة في مدينة طوباس في عدة محاور
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