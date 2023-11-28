واشنطن بوست عن مصادر مطلعة: مدير CIA وصل إلى قطر لعقد إجتماعات للتوصل لصفقة موسعة بين "إسرائيل" وحماس

عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون لـ #هنا_بيروت: اليوم تم تكريس فكرة سقوط صفقة القرن وحماس تدافع عن شعب مقهور لم يبقى أمامه أي خيار سوى المقاومة ويجب أن تفهم "إسرائيل" أن طريقتها هذه لن تجلب السلام