نادي الأسير الفلسطيني يعلن اسماء الاسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في الدفعة الخامسة من صفقة التبادل .. التفاصيل على الرابط:

عاجل| هيئة الأسرى ونادي الأسير: أسماء الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى، ضمن اتفاق الهدنة:
1- أحمد نواف نياز سلايمة .
2- معتز خضر محمد خميس سلايمة .
3- قسامح محمود موسى عطون
4- محمد عماد ابراهيم عطون
5- ادم محمود محمد ابو حامد
6- حمزة زرائد حمزة مغربي
7- محمد ممدوح كمال…
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 28, 2023
عاجل| هيئة الأسرى ونادي الأسير: أسماء الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى، ضمن اتفاق الهدنة:
1- أحمد نواف نياز سلايمة .
2- معتز خضر محمد خميس سلايمة .
3- قسامح محمود موسى عطون
4- محمد عماد ابراهيم عطون
5- ادم محمود محمد ابو حامد
6- حمزة زرائد حمزة مغربي
7- محمد ممدوح كمال…