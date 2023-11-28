العاهل الأردني: نجدد رفضنا التام لأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة كما نجدد رفضنا أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها