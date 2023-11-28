لقاء بين العلولا ولودريان في الرياض: فرنسا والمملكة تعملان معاً يداً بيد من أجل استقرار لبنان وأمنه وضمان سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية

كشف السفير الفرنسي لدى المملكة العربية السعودية لودوفيك بويّ عبر حسابه على منصة "إكس" عن "لقاء مثمر" في الرياض بين المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي حول لبنان جان إيف لو دريان والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا.





