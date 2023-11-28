ولي العهد السعودي: سنقدم نسخة استثنائية وغير مسبوقة بتاريخ إقامة معرض إكسبو والرياض جاهزة لاحتضان العالم في إكسبو 2030

مراسل الجديد: ارجاء البند المتعلق باعادة تنظيم وهيكلة المصارف لمزيد من الدرس وابداء الملاحظات ومن المتوقع أن تعقد جلسة خاصة لهذا الموضوع علما ان نائب رئيس الحكومة كان اشار الى ضرورة اقراره قريباً