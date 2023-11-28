الاحتلال يقتحم جنين ويحاصر مخيمها

أصيب شاب وطفل فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم خلال اقتحامها مدينة جنين شمال الضقة الغربية ومحاصرة مخيمها.

وافادت وكالة الانباء الفلسطينية ان قوات الاحتلال اعاقت عمل مركبات الإسعاف واستخدمتها كدروع في اقتحامها، واعتقلت شابين من داخل مركبة في حي "خلة الصوحة".

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين ومنازلهم في عدة أحياء ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، جرى نقلهم إلى مستشفى "الرازي".

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت المدينة من محاور عدة ، وداهمت عدة أحياء، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصارا على مخيم جنين من الجهات كافة.

وتمركزت قوات العدو أمام مدخل الطوارئ في مستشفى جنين الحكومي، وفي محيط المستشفى، وأطراف مخيم جنين، وداهمت أحياء "خلة الصوحة" و"الزهراء" و"الهدف" و"الجابريات" وضاحية صباح الخير، وحاصرت منزلا في حي الهدف، وطالبت مواطنا بتسليم نفسه بمكبرات الصوت، وسط تحليق مكثفة لطائرات الاحتلال المسيّرة.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي د. وسام بكر لـ"وفا" إن قوات الاحتلال فتشت مركبات الطواقم والموظفين، ونشرت فرقة مشاة أمام غرفة الطوارئ وفي ساحة المستشفى.

الى ذلك اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في محيط دوار سينما جنين، وفي حي الجابريات.

وأطلقت قناصة الاحتلال الرصاص صوب المواطنين في أحياء المدينة فيما شرعت جرافاته بتدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين ومركباتهم في شارعي "حيفا" و"المستشفى".